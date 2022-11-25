Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе СВО
Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым
Президент России Владимир Путин после встречи с матерями, сыновья которых участвуют в СВО, провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России передал главе республики всё, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.
Путин при общении с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына, заявил, что третьему ребёнку женщины не следует ехать туда же.
"Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего — оставаться дома!" — сказал Путин, добавив, что скажет об этом и главе Чечни Рамзану Кадырову на встрече.
Лайф также писал, что мать героя-ополченца рассказала президенту РФ, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году. Константин Пшеничкин вступил в ряды добровольцев и служил в 14-м батальоне территориальной обороны ЛНР "Призрак", а также в 6-м казачьем полку имени М.И. Платова. В 2019 году он героически погиб в бою под Первомайском.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ