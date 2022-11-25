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Регион
Опубликовано 25 ноября 2022, 18:24
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Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе СВО

Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин после встречи с матерями, сыновья которых участвуют в СВО, провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России передал главе республики всё, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.

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Путин при общении с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына, заявил, что третьему ребёнку женщины не следует ехать туда же.

"Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего — оставаться дома!" — сказал Путин, добавив, что скажет об этом и главе Чечни Рамзану Кадырову на встрече.

Лайф также писал, что мать героя-ополченца рассказала президенту РФ, с какими словами сын уходил воевать в 2014 году. Константин Пшеничкин вступил в ряды добровольцев и служил в 14-м батальоне территориальной обороны ЛНР "Призрак", а также в 6-м казачьем полку имени М.И. Платова. В 2019 году он героически погиб в бою под Первомайском.

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ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Иван Косицын
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