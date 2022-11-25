Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе СВО

Президент России Владимир Путин после встречи с матерями, сыновья которых участвуют в СВО, провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России передал главе республики всё, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской Республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.

Путин при общении с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой в данное время в зоне проведения СВО находятся два сына, заявил, что третьему ребёнку женщины не следует ехать туда же.

"Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего — оставаться дома!" — сказал Путин, добавив, что скажет об этом и главе Чечни Рамзану Кадырову на встрече.