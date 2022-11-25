Путин: Военным РФ, в том числе бойцам с Кавказа, присуще достойно выполнять воинский долг

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные, в том числе бойцы с Кавказа, достойно выполняют воинский долг. Об этом он сказал во время встречи с матерями, сыновья которых участвуют в СВО.

Путин заявил, что военным РФ, в том числе бойцам с Кавказа, присуще достойно выполнять воинский долг. Видео © LIFE

"Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча тоже до них дойдёт, они увидят. <...> Я хочу, чтобы они, когда будут смотреть, видели, что мама просьбу сына исполнила и привет с благодарностью принят. <...> Уверен, что он выполняет свой долг достойно, так, как присуще российским воинам, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана. Там народ особой закалки, я это очень хорошо знаю ещё по 1999 году", — отметил Путин.

Так российский лидер отреагировал на слова Суны Набиевой, матери танкиста, Героя России, гвардии майора Энвера Набиева, который с первых дней в зоне спецоперации, дважды был ранен и после реабилитации вернулся в строй.

"Сын просил передать вам привет от всех ребят. И сказать, что всё, что от них требуется, они выполнят!" — сказала она, вспомнив слова Путина о том, что он всех национальностей.