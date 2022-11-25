Пресс-секретарь ЕК Мамер: В ЕС никогда не рассматривали запрета на импорт газа РФ
В ЕК не рассматривали и не рассматривают возможность запрета на поставки газа из России в европейские страны. Об этом заявил пресс-секретарь организации Эрик Мамер.
По его словам, организация лишь принимала ограничительные меры по российским энергоресурсам, поставляемым в ЕС через трубопроводы, с несколькими исключениями.
"Но никогда не заявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа. Ничего не изменилось", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Кстати, отвечая на вопрос о девятом пакете санкций ЕС в отношении России, представитель ЕК отметил, что не в курсе подробностей. По его словам, содержание антироссийских ограничений не комментируется, пока они в процессе разработки.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия изучает "длинные списки" лиц, против которых могут быть введены новые антироссийские санкции в рамках девятого пакета. По некоторым данным, основной мерой в рамках ограничений может стать масштабное расширение перечня физических лиц с внесением в него ряда чиновников и тех, кого на Западе считают "пропагандистами".