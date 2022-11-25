Названы самые покупаемые в "чёрную пятницу" категории товаров

Чаще всего люди совершают покупки в "чёрную пятницу" неосознанно, поддаваясь эмоциям. Об этом РИАМО рассказала основатель компании OSM Бизнес-академии PR, член московского отделения "Деловой России" Ирина Осматеско. По её словам, среди наиболее продаваемых в эти дни категорий товаров бытовая техника, гаджеты, одежда, обувь и товары для дома.

"Много покупок делают онлайн — это подписки на сервисы, услуги из сферы развлечений, спорта и путешествия", — добавила эксперт.

Осматеско отметила, что при актуальной ситуации устраивать такие акции невыгодно из-за ограниченного выбора. Каждая скидка должна иметь цель, так как бессмысленно снижать цену при наличии спроса. Исключением из ситуации являются различные маркетинговые приёмы, создающие иллюзию выгоды.

"В таком случае предприниматель получает рост посещаемости с одновременным сохранением прибыли", — заключила она.