Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

Наличие у товара скидки меняет поведение человека и вызывает у него большой интерес, рассказал РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар. По его словам, люди знают, что не следует гнаться за акциями, однако их это не останавливает.

"С уверенностью могу сказать: люди знают, что не стоит гнаться за товарами со скидками и что не всегда они таковыми являются. Тем не менее при виде самого ярлыка "скидка" у человека пробуждается более сильный интерес к товару и меняется поведение как потребителя", — рассказал он.

По его словам, обилие акций и скидок будет сохраняться, пока покупатели следуют за ними. Эксперт поделился историей о том, как ушлые коммерсанты накручивают цены перед "чёрной пятницей".

"20 ноября на одном известном рынке Москвы приобрели новогодний подарочный крутящийся светильник за 1,1 тыс. рублей без всяких акций. А уже 24 ноября, менее чем за сутки до "чёрной пятницы", почти такие же светильники, но без крутящегося механизма в зависимости от размера стоили уже от трёх до пяти с половиной тысяч рублей в торговом центре. Главное, это были цены "по акции", — поделился он.