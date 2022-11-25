Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 14:35

Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"

Финансовый консультант Гончар заявил, что магазинам выгодно устраивать "чёрные пятницы"

Наличие у товара скидки меняет поведение человека и вызывает у него большой интерес, рассказал РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар. По его словам, люди знают, что не следует гнаться за акциями, однако их это не останавливает.

"С уверенностью могу сказать: люди знают, что не стоит гнаться за товарами со скидками и что не всегда они таковыми являются. Тем не менее при виде самого ярлыка "скидка" у человека пробуждается более сильный интерес к товару и меняется поведение как потребителя", рассказал он.

По его словам, обилие акций и скидок будет сохраняться, пока покупатели следуют за ними. Эксперт поделился историей о том, как ушлые коммерсанты накручивают цены перед "чёрной пятницей".

"20 ноября на одном известном рынке Москвы приобрели новогодний подарочный крутящийся светильник за 1,1 тыс. рублей без всяких акций. А уже 24 ноября, менее чем за сутки до "чёрной пятницы", почти такие же светильники, но без крутящегося механизма в зависимости от размера стоили уже от трёх до пяти с половиной тысяч рублей в торговом центре. Главное, это были цены "по акции", поделился он.

Роспотребнадзор дал советы покупателям на "чёрную пятницу"

Роспотребнадзор дал советы покупателям на "чёрную пятницу"

Лайф рассказывал, как приобрести товары в "чёрную пятницу" и не попасть на удочку недобросовестных предпринимателей. По словам IT-эксперта Никиты Кораблинова, важно сравнивать цены у разных продавцом и не переходить по подозрительным ссылкам.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров