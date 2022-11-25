Россиянам раскрыли, как ушлые продавцы манипулируют ценами перед "чёрной пятницей"
Финансовый консультант Гончар заявил, что магазинам выгодно устраивать "чёрные пятницы"
Наличие у товара скидки меняет поведение человека и вызывает у него большой интерес, рассказал РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар. По его словам, люди знают, что не следует гнаться за акциями, однако их это не останавливает.
"С уверенностью могу сказать: люди знают, что не стоит гнаться за товарами со скидками и что не всегда они таковыми являются. Тем не менее при виде самого ярлыка "скидка" у человека пробуждается более сильный интерес к товару и меняется поведение как потребителя", — рассказал он.
По его словам, обилие акций и скидок будет сохраняться, пока покупатели следуют за ними. Эксперт поделился историей о том, как ушлые коммерсанты накручивают цены перед "чёрной пятницей".
"20 ноября на одном известном рынке Москвы приобрели новогодний подарочный крутящийся светильник за 1,1 тыс. рублей без всяких акций. А уже 24 ноября, менее чем за сутки до "чёрной пятницы", почти такие же светильники, но без крутящегося механизма в зависимости от размера стоили уже от трёх до пяти с половиной тысяч рублей в торговом центре. Главное, это были цены "по акции", — поделился он.
Лайф рассказывал, как приобрести товары в "чёрную пятницу" и не попасть на удочку недобросовестных предпринимателей. По словам IT-эксперта Никиты Кораблинова, важно сравнивать цены у разных продавцом и не переходить по подозрительным ссылкам.
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ТАСС / Владимир Гердо