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24 ноября, 11:45

Россиянам раскрыли, как не обмануться в "чёрную пятницу" и купить технику с реальной выгодой

Эксперт Кораблинов порекомендовал уделить особое внимание динамике цен в "чёрную пятницу"

Перед покупкой техники в "чёрную пятницу" важно знать, как правильно выбрать магазин и не попасть на мошенников или маркетинговые уловки. Полезные советы Лайфу дал IT-эксперт Никита Кораблинов. По его словам, во время ежегодных скидок можно выгодно купить смартфоны, игровые приставки, телевизоры, компьютеры и периферию. При этом речь чаще всего идёт о китайских торговых марках или предыдущих поколениях моделей известных брендов.

Перед выбором покупателю стоит изучить рынок устройств, так как прошлогодние модели часто обладают схожими характеристиками, но стоят меньше новых. А при нахождении интересных вариантов обязательно нужно сохранить их, чтобы в будущем узнать об изменении цены.

Что касается продавцов, то Кораблинов настоятельно рекомендует пользователю изучить их репутацию и отзывы, а также убедиться, что перед ним не фишинговая версия сайта. Особенно осторожно нужно относиться к ссылкам на магазины в социальных сетях.

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Суперцены в "чёрную пятницу": Скидки на смартфоны достигли 13 000 рублей, но скоро закончатся

Что касается уловок, то многие продавцы специально повышают цены перед стартом распродаж, делая итоговую скидку привлекательнее. Во избежание подобного эксперт предлагает воспользоваться специальными интернет-сервисами, которые вычисляют нечестных коммерсантов.

При оплате Кораблинов призвал покупателей обратить внимание на используемую банковскую карту. Некоторые банки имеют неплохой кешбэк в магазинах техники, что может сделать покупку ещё выгоднее.

Лайф уже рассказывал о том, как не попасться на уловки хитрых продавцов в "чёрную пятницу". Социолог Александр Синютин рекомендует заранее обращать внимание на скидки, дабы не угодить в ловушку маркетологов.

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ТАСС / Владимир Машатин

Матвей Шандрыголов

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