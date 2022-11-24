Россиянам раскрыли, как не обмануться в "чёрную пятницу" и купить технику с реальной выгодой

Перед покупкой техники в "чёрную пятницу" важно знать, как правильно выбрать магазин и не попасть на мошенников или маркетинговые уловки. Полезные советы Лайфу дал IT-эксперт Никита Кораблинов. По его словам, во время ежегодных скидок можно выгодно купить смартфоны, игровые приставки, телевизоры, компьютеры и периферию. При этом речь чаще всего идёт о китайских торговых марках или предыдущих поколениях моделей известных брендов.

Перед выбором покупателю стоит изучить рынок устройств, так как прошлогодние модели часто обладают схожими характеристиками, но стоят меньше новых. А при нахождении интересных вариантов обязательно нужно сохранить их, чтобы в будущем узнать об изменении цены.

Что касается продавцов, то Кораблинов настоятельно рекомендует пользователю изучить их репутацию и отзывы, а также убедиться, что перед ним не фишинговая версия сайта. Особенно осторожно нужно относиться к ссылкам на магазины в социальных сетях.

Что касается уловок, то многие продавцы специально повышают цены перед стартом распродаж, делая итоговую скидку привлекательнее. Во избежание подобного эксперт предлагает воспользоваться специальными интернет-сервисами, которые вычисляют нечестных коммерсантов.

При оплате Кораблинов призвал покупателей обратить внимание на используемую банковскую карту. Некоторые банки имеют неплохой кешбэк в магазинах техники, что может сделать покупку ещё выгоднее.