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Опубликовано 24 ноября 2022, 11:34

Песков гордится мэром Читы, который ушёл с поста для участия в СВО

Песков признался в гордости за мэра Читы Сапожникова, который ушёл с поста для участия в СВО

Александр Сапожников. Обложка © t.me/a_sapozhnikov_chita

Александр Сапожников. Обложка © t.me/a_sapozhnikov_chita

Кремль гордится добровольцами, которые решили вступить в ряды участников специальной военной операции и использовать свой опыт службы в армии на благо Родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Читы Александра Сапожникова отправиться в зону СВО.

"Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии и которые в эти нелёгкие дни решают свои навыки, свой опыт боевой использовать на благо Родины. Вот именно так мы к этому относимся, естественно, кроме чувства гордости за таких людей не можем ничего [испытывать]", — сказал Песков, комментируя такое решение Сапожникова.

28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО
28-летний депутат гордумы Екатеринбурга Жуков отправился добровольцем в зону СВО

Как уже писал Лайф, глава Администрации Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. По словам Сапожникова, он, десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне.

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Александр Юнашев
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