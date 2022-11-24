Песков гордится мэром Читы, который ушёл с поста для участия в СВО

Кремль гордится добровольцами, которые решили вступить в ряды участников специальной военной операции и использовать свой опыт службы в армии на благо Родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Читы Александра Сапожникова отправиться в зону СВО.

"Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии и которые в эти нелёгкие дни решают свои навыки, свой опыт боевой использовать на благо Родины. Вот именно так мы к этому относимся, естественно, кроме чувства гордости за таких людей не можем ничего [испытывать]", — сказал Песков, комментируя такое решение Сапожникова.