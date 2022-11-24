Песков гордится мэром Читы, который ушёл с поста для участия в СВО
Песков признался в гордости за мэра Читы Сапожникова, который ушёл с поста для участия в СВО
Александр Сапожников. Обложка © t.me/a_sapozhnikov_chita
Кремль гордится добровольцами, которые решили вступить в ряды участников специальной военной операции и использовать свой опыт службы в армии на благо Родине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Читы Александра Сапожникова отправиться в зону СВО.
"Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии и которые в эти нелёгкие дни решают свои навыки, свой опыт боевой использовать на благо Родины. Вот именно так мы к этому относимся, естественно, кроме чувства гордости за таких людей не можем ничего [испытывать]", — сказал Песков, комментируя такое решение Сапожникова.
Как уже писал Лайф, глава Администрации Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. По словам Сапожникова, он, десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне.