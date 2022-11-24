Вучич призвал Европарламент заняться проблемой инфляции вместо резолюций против России

Президент Сербии Александр Вучич посоветовал Европарламенту заниматься высокой инфляцией и проблемами в энергетике, а не резолюциями против России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о решении ЕП принять резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" и призывах к Сербии немедленно присоединиться к документу.

"Мы умеем сами принимать решения и хорошо понимаем потребности своей страны. Я поздравляю их, вижу, что они уже "осчастливили" свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов. Мы продолжим слушать всё, что нам говорят, покажем большое уважение, а решения будем принимать в интересах нашего народа и сербского государства", — сказал Вучич.