Песков объяснил, как руководство Украины может урегулировать конфликт с Россией
У украинских властей есть все возможности для урегулирования конфликта с Россией. Киев может выполнить требования Москвы и сразу же прекратить все "страдания мирных жителей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о ситуации с простыми украинцами.
Кстати, ранее пресс-секретарь главы российского государства отмечал, что смена власти на Украине не является задачей специальной военной операции. Песков напомнил, что об этом уже множество раз заявлял президент РФ Владимир Путин, а также прокомментировал слова украинского лидера о том, что Москва якобы не хочет вести диалог с Киевом, а пытается добиться краткосрочного "затишья" на поле боя.
Getty Images / Sefa Karacan