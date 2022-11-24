Песков объяснил, как руководство Украины может урегулировать конфликт с Россией

У украинских властей есть все возможности для урегулирования конфликта с Россией. Киев может выполнить требования Москвы и сразу же прекратить все "страдания мирных жителей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения", — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о ситуации с простыми украинцами.