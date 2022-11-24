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24 ноября, 11:16

Полицейские крышевали бордель в центре Москвы, но попались на взятке

Экс-начальник отдела МВД попался на взятке за покровительство борделя в центре Москвы

Бывший начальник столичного отдела МВД "Ростокино" попался на взятке за покровительство борделю в центре Москвы. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.

В апреле этого года к полицейскому обратился знакомый — владелец массажного салона с "дополнительными услугами". Мужчина попросил старого товарища передать взятку коллеге-полицейскому, а именно подполковнику, начальнику отделения уголовного розыска УВД по ЦАО — якобы именно он обещал покровительствовать салону "Аура" в 3-м Монетчиковском переулке и не привлекать к ответственности его сотрудников за организацию занятия проституцией.

Следствием было установлено, что полицейский согласился помочь старому товарищу и получил от него 800 тысяч рублей. В тот момент, когда часть из этих средств должна была быть передана начальнику отделения УВД по ЦАО, произошла облава. В итоге отзывчивого полицейского задержали и вручили подписку о невыезде. В его отношении проводится проверка, с работы он уже уволен. Что касается подполковника, то он также задержан и подозревается в преступлении по статье "Покушение на мошенничество".

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Ранее стало известно, что силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Он занял пост руководителя в июле этого года. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, и, по имеющимся данным, задержание не связано с работой Репина в МЧС. В органах указали, что он подозревается в должностном преступлении, которое относится к периоду, когда он работал в Омской области.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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