Полицейские крышевали бордель в центре Москвы, но попались на взятке

Бывший начальник столичного отдела МВД "Ростокино" попался на взятке за покровительство борделю в центре Москвы. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.

В апреле этого года к полицейскому обратился знакомый — владелец массажного салона с "дополнительными услугами". Мужчина попросил старого товарища передать взятку коллеге-полицейскому, а именно подполковнику, начальнику отделения уголовного розыска УВД по ЦАО — якобы именно он обещал покровительствовать салону "Аура" в 3-м Монетчиковском переулке и не привлекать к ответственности его сотрудников за организацию занятия проституцией.

Следствием было установлено, что полицейский согласился помочь старому товарищу и получил от него 800 тысяч рублей. В тот момент, когда часть из этих средств должна была быть передана начальнику отделения УВД по ЦАО, произошла облава. В итоге отзывчивого полицейского задержали и вручили подписку о невыезде. В его отношении проводится проверка, с работы он уже уволен. Что касается подполковника, то он также задержан и подозревается в преступлении по статье "Покушение на мошенничество".