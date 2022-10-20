Высокопоставленный сотрудник МЧС подозревается в должностном преступлении

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА "Новости". Пока он задержан на двое суток, обстоятельства и причины задержания выясняются.

"По предварительной информации, задержан начальник контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимир Репин", — сказал источник.

Репин занял пост руководителя в июле этого года. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, и, по имеющимся данным, задержание не связано с работой Репина в МЧС. В органах отметили, что он подозревается в должностном преступлении, которое относится к периоду, когда он работал в Омской области.