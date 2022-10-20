Высокопоставленный сотрудник МЧС подозревается в должностном преступлении
Задержан начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Репин
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА "Новости". Пока он задержан на двое суток, обстоятельства и причины задержания выясняются.
"По предварительной информации, задержан начальник контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимир Репин", — сказал источник.
Репин занял пост руководителя в июле этого года. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, и, по имеющимся данным, задержание не связано с работой Репина в МЧС. В органах отметили, что он подозревается в должностном преступлении, которое относится к периоду, когда он работал в Омской области.
Ранее в аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками. Речь идёт об Андрее Бральнине, который был градоначальником Котласа с 2014 по 2021 год.
ТАСС / Александр Демьянчук