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20 октября, 19:42

Высокопоставленный сотрудник МЧС подозревается в должностном преступлении

Задержан начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Репин

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА "Новости". Пока он задержан на двое суток, обстоятельства и причины задержания выясняются.

"По предварительной информации, задержан начальник контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России Владимир Репин",сказал источник.

Экс-заместитель Минэнерго заподозрен в получении взятки в 227 млн рублей

Экс-заместитель Минэнерго заподозрен в получении взятки в 227 млн рублей

Репин занял пост руководителя в июле этого года. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, и, по имеющимся данным, задержание не связано с работой Репина в МЧС. В органах отметили, что он подозревается в должностном преступлении, которое относится к периоду, когда он работал в Омской области.

Ранее в аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками. Речь идёт об Андрее Бральнине, который был градоначальником Котласа с 2014 по 2021 год.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Юлия Коновалова
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