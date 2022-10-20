Семье ресторатора из Парижа, выгнавшего украинок со словами "Viva Putin!", начали угрожать

Владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже и его семья начали получать угрозы от украинцев после того, как двух беженок из Незалежной не пустили в кафе и выпроводили фразой "Да здравствует Путин!"

"Я получаю огромное количество сообщений. Ресторанный телефон также не прекращает звонить. Мой муж постоянно получает сообщения. Мне также приходят всё время сообщения в соцсетях. Они меня пугают, я их больше даже не смотрю", — рассказала жена владельца заведения Иванна РИА "Новости".

Расправой угрожают не только владельцу заведения и его жене, но и другим родным и близким семьи, а также их детям. Им советуют "оглядываться по сторонам", потому что их адреса уже установлены.

Иванна признаётся, что ей страшно из-за происходящего. По её словам, конфликт с двумя украинками произошёл из-за того, что те отказывались платить, ссылаясь на то, что они с Незалежной и являются беженками. Однако при себе у них были сумки Louis Vuitton, а сами девушки — с нарощенными ногтями.

"Часто к нам заходят люди, они даже здороваются сначала, а потом заявляют: "Мы украинцы!" — и всё!" — возмутилась жена владельца.