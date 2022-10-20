НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 19:06

Семье ресторатора из Парижа, выгнавшего украинок со словами "Viva Putin!", начали угрожать

<p>Владелец ресторана Cosy Montparnasse. Скриншот видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/jeanlucromero/status/1582764894419849216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JeanLucRomero</a></p>

Владелец ресторана Cosy Montparnasse. Скриншот видео © Twitter / JeanLucRomero

Владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже и его семья начали получать угрозы от украинцев после того, как двух беженок из Незалежной не пустили в кафе и выпроводили фразой "Да здравствует Путин!"

"Я получаю огромное количество сообщений. Ресторанный телефон также не прекращает звонить. Мой муж постоянно получает сообщения. Мне также приходят всё время сообщения в соцсетях. Они меня пугают, я их больше даже не смотрю", рассказала жена владельца заведения Иванна РИА "Новости".

Расправой угрожают не только владельцу заведения и его жене, но и другим родным и близким семьи, а также их детям. Им советуют "оглядываться по сторонам", потому что их адреса уже установлены.

Иванна признаётся, что ей страшно из-за происходящего. По её словам, конфликт с двумя украинками произошёл из-за того, что те отказывались платить, ссылаясь на то, что они с Незалежной и являются беженками. Однако при себе у них были сумки Louis Vuitton, а сами девушки — с нарощенными ногтями.

"Часто к нам заходят люди, они даже здороваются сначала, а потом заявляют: "Мы украинцы!" — и всё!" возмутилась жена владельца.

Рассказала девушка и о том, почему была произнесена фраза про Владимира Путина. По её словам, до этого представительницы Украины угрожали владельцу заведения тем, что сделают ему "плохую рекламу".

В истории об украинках, которых выгнали из ресторана, появилась новая версия

В истории об украинках, которых выгнали из ресторана, появилась новая версия

Напомним, двух посетительниц кафе Cosy Montparnasse в Париже выгнали из заведения, на прощание произнеся фразу "Да здравствует Путин!"

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров