В Британии решили возобновить испытания неудачного лёгкого танка Ajax

Британский министр оборонных закупок Алек Шелбрук решил возобновить испытания перспективной лёгкой гусеничной платформы Ajax, на базе которой планируется создать ряд бронемашин, несмотря на выявленные проблемы в конструкции. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как уточняется, из-за повышенной вибрации внутри танка четверо военных, которые принимали участие в испытаниях, потеряли слух. В итоге им пришлось покинуть Вооружённые силы. Бывший министр ВС Британии Марк Франсуа заявил, что новый этап испытаний должен быть "строгим и скрупулёзным" и исключать любую угрозу безопасности будущих экипажей. Он также предостерёг от доведения программы Ajax до конца "любой ценой", "просто, чтобы спасти карьеру некоторых генералов и чиновников по снабжению".

До этого Комитет по государственным счетам Парламента Соединённого Королевства назвал задержки в создании перспективной платформы Ajax угрозой национальной безопасности. В британском Парламенте отметили, что управление проектом Ajax было несовершенным с самого начала, а Минобороны Великобритании в очередной раз допустило фундаментальные ошибки в планировании и управлении крупной программой военной техники. Также комитет предупредил, что департамент до сих пор не знает, когда Ajax поступит в эксплуатацию и можно ли будет решить проблемы с шумом и вибрацией, которые обнаружились спустя два года после начала опытной эксплуатации.

Как утверждает председатель комитета Мэг Хиллиер, правительство "должно исправить или завершить эту программу прежде, чем возникнет больший риск для нашей национальной безопасности и будут потрачены впустую миллиарды денег налогоплательщиков". Отметим, что с момента подписания контракта в 2014 году проект поставил 26 разведывательных машин из обещанных 589, которые можно использовать только в испытательных целях.