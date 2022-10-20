В США рассказали, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине

Властям США выгоден конфликт на Украине, так как он позволяет скрывать промахи на внутренней арене, а также добиваться похвалы от представителей Европы. Об этом в статье для The Federalist пишет обозреватель Кэтрин Томпсон.

"Наивные комментарии Блинкена, практически пускающего слюни при мысли о спасении Европы, показывают, насколько сильно администрация Байдена не хочет окончания конфликта на Украине", — отмечает Томпсон.

Как отмечает автор материала, США смогли увеличить долю экспортируемого в Европу СПГ, что привело к росту доходов американских компаний. Однако до этого у производителей газа были не самые лучшие отношения с властями в Вашингтоне, которые приняли ряд экологических норм и законов, а также отменили строительство трубопровода Keystone XL. Кроме того, из-за поставок газа в Европу может пострадать его производство внутри страны.

"Как любезно со стороны Белого дома добровольно заставить беднейшие американские семьи мёрзнуть от имени Европы в этот праздничный сезон", — подчеркнула Томпсон.

Всё то приводит к невероятному росту цен на энергоносители в США, который достиг 14-летнего максимума. Обозреватель также отмечает, что конфликт на Украине вынуждает Вашингтон жертвовать своими интересами в других регионах, где также может создаваться потенциальная опасность, — в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе.