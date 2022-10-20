Без нытья: Психолог объяснил, как правильно рассказать ребёнку о разводе

Зачастую при разводе больше взрослых страдают дети, которых нужно правильно подготовить и сообщить им о грядущем. По словам медицинского психолога, политического и частного психоаналитика и преподавателя социальной философии, этики и религиоведения Олега Долгицкого, для начала взрослым важно понять, что ребёнок, несмотря на случившееся, должен получать заботу от обоих родителей.

"Родителям нужно заново выстроить систему отношений друг с другом и только потом включать в неё своего ребёнка. Тогда среда для него будет комфортной. Важно, чтобы родители заново выстроили взаимодействие друг с другом при изменении своего статуса и обговорили все нюансы", — пояснил он "Газете.ру".

При этом объяснять ситуацию чаду нужно на понятном ему языке. Если ему ещё нет 12, то можно описать ему всё, как игру с ролями, в которой родители не справились с ними. Если ему около 14, то уже можно дать больше подробностей о причинах. Однако важно помнить, что всё это должно прозвучать с позиции взрослого.

"Не нужно воспринимать ребёнка как жилетку для нытья или как равного себе. Нужно оставаться в позиции родителя, донося до него смысл текущих событий. Тогда травматизации с большей вероятностью получится избежать", — заключил психолог.