Хирург объяснил, почему по вечерам могут "гудеть" ноги
Хирург Авакян рассказал, почему по вечерам могут "гудеть" ноги
Многие люди после работы или по вечерам могут отмечать у себя в ногах "гудящее" ощущение. По словам хирурга-флеболога первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армена Авакяна, на это есть целый ряд причин. Во-первых, дело может быть в банальном переизбытке нагрузок после трудного дня или из-за недостаточной готовности ног к ним.
"Мышцы и связки нужно постоянно укреплять, иначе обычная ходьба или бег сверх привычной нормы обернётся усталостью", — заявил врач "Газете.ру".
Также ноги могут "гудеть" и у офисных сотрудников из-за обычного оттока крови от конечностей. Как объяснил флеболог, мышцы голени, стимулирующие течение венозной крови от ног к сердцу, не сокращаются, если сидеть за компьютером и не двигаться. В результате создаётся излишняя нагрузка на венозную систему, которая и становится причиной тяжести и усталости в нижних конечностях. Хирург предупредил, что такой образ жизни увеличивает риск возникновения варикоза.
У симптома может быть ещё одна вполне банальная причина — плоскостопие. Для недопущения возникновения или развития патологи не нужно носить обувь на каблуках, с узким носом или на плоской подошве.
Для профилактики таких заболеваний нужно заниматься умеренными тренировками. Также иногда можно держать конечность в подвешенном состоянии, чтобы стимулировать отток крови или носить компрессионный трикотаж. Помимо этого, важно выбрать правильную обувь, которая должна включать в себя небольшой каблук, достаточно широкий передний отдел и формоустойчивый задник. Нелишними будут и ортопедические стельки.
Не стоить забывать и о регулярных обследованиях, а если неприятные ощущения появляются регулярно, следует обращаться к врачу.
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