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Опубликовано 20 октября 2022, 20:23

Депутат Буцкая разнесла идею о призыве россиянок на срочную службу в армию

Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала идею о призыве женщин на срочную службу в армию

В России женщины не должны призываться на военную службу, так как их роль — обеспечить надёжный тыл и сберечь домашний очаг. Об этом сказала Ura.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая.

"О призыве женщин разговора не идёт. Это совершенно не про нашу историю, не про российскую, советскую. Всегда есть мужчина — воин и женщина, которая его ждёт, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Всё, что касалось тыла, было на плечах женщин. Вспомним ту же Великую Отечественную войну", — пояснила она.

Так Буцкая ответила на идею депутата Госдумы Алексея Чепы, который предложил призывать на срочную службу в армию женщин, как в Израиле. Она отметила, что пример другой страны не всегда хорош для нашей, как и в случае с западными нетрадиционными ценностями. Поэтому России не стоит бездумно идти по пути других государств.

Женщинам и супругам мобилизованных помогут с трудоустройством, заявили в ЕР
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Ранее в Минобороны РФ разъяснили, что женщин не будут призывать для службы в ВС РФ в рамках объявленной частичной мобилизации вне зависимости от их семейного статуса и наличия детей.

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ТАСС / Сорокин Донат

Татьяна Миссуми
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