Депутат Буцкая разнесла идею о призыве россиянок на срочную службу в армию

В России женщины не должны призываться на военную службу, так как их роль — обеспечить надёжный тыл и сберечь домашний очаг. Об этом сказала Ura.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая.

"О призыве женщин разговора не идёт. Это совершенно не про нашу историю, не про российскую, советскую. Всегда есть мужчина — воин и женщина, которая его ждёт, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Всё, что касалось тыла, было на плечах женщин. Вспомним ту же Великую Отечественную войну", — пояснила она.

Так Буцкая ответила на идею депутата Госдумы Алексея Чепы, который предложил призывать на срочную службу в армию женщин, как в Израиле. Она отметила, что пример другой страны не всегда хорош для нашей, как и в случае с западными нетрадиционными ценностями. Поэтому России не стоит бездумно идти по пути других государств.