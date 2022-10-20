Минобороны: Каждый мобилизованный за время подготовки израсходует от 600 патронов

В российском Министерстве обороны сообщили, что каждый призванный в рамках частичной мобилизации в период боевой подготовки израсходует по меньшей мере 600 боевых патронов.

"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", — сообщили в ведомстве.

После завершения одиночной тренировки подготовка мобилизованных продолжится в составе подразделений. В ходе данного этапа предусмотрены огневые упражнения и сдача зачётов с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов, заметили в МО РФ.