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Опубликовано 20 октября 2022, 15:42
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Минобороны: Каждый мобилизованный за время подготовки израсходует от 600 патронов

В российском Министерстве обороны сообщили, что каждый призванный в рамках частичной мобилизации в период боевой подготовки израсходует по меньшей мере 600 боевых патронов.

"Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат", — сообщили в ведомстве.

После завершения одиночной тренировки подготовка мобилизованных продолжится в составе подразделений. В ходе данного этапа предусмотрены огневые упражнения и сдача зачётов с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов, заметили в МО РФ.

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Ранее президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

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ТАСС / Невар Виталий

Ирина Фальке
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