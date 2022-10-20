Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Об этом информирует в четверг пресс-служба Западного военного округа.

Видео посещения Путиным полигона под Рязанью © LIFE

"Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО", — говорится в сообщении.

Путин и Шойгу проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.