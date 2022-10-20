ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 15:09
7093

Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Об этом информирует в четверг пресс-служба Западного военного округа.

Видео посещения Путиным полигона под Рязанью © LIFE

"Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО", говорится в сообщении.

Путин и Шойгу проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, высоким гостям показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

"Глава государства посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают различные способы стрельбы в составе подразделений под руководством своих командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих боевой опыт", — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Как западные СМИ реагируют на залпы "генерала Армагеддона"
Как западные СМИ реагируют на залпы "генерала Армагеддона"

Напомним, что буквально вчера, выступая на заседании Совбеза, Путин в очередной раз поручил обеспечить российских воинов в зоне специальной военной операции всем необходимым, в том числе это касается быта, экипировки, вооружения и медицинской помощи. Кроме того, он заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. Глава государства отметил, что ему известно о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия. Их необходимо оперативно решать, подчеркнул президент.

BannerImage

Kremlin.ru (архив)

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Шойгу
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar