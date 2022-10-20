В Госдуму внесли законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутаты Госдумы внесли в палату законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, рекламе, литературе и кино. Об этом сообщает в "Телеграме" вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесён в Госдуму <...> Предлагаемыми поправками предлагается ввести наказание за пропаганду не только ЛГБТ, но и за оправдание педофилии, распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола", — пояснил депутат.

Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола. Соответствующие поправки предлагается внести в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О СМИ", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О рекламе" и "О государственной поддержке кинематографии РФ".