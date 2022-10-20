Более 70% россиян поддерживают идею отмены новогодних мероприятий в этом году

Почти три четверти россиян выступают за отмену новогодних мероприятий в этом году на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации в стране. Данные опроса публикует ВЦИОМ.

"Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей (об отмене новогодних празднований. — Прим. Лайфа), если оно будет принято (74%). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь Российской армии (47% из числа сторонников инициативы). Четверть аргументируют свою точку зрения неуместностью увеселительных мероприятий в период проведения специальной военной операции (24%). Ещё 7% полагают, что это позволит ускорить окончание СВО, 6% отмечают важность моральной поддержки военнослужащих", — говорится в опубликованном релизе.

Примечательно, что за отмену масштабных гуляний активнее выступают женщины, россияне со средним образованием, довольные своим материальным положением граждане, активные телезрители или же жители Северо-Кавказского федерального округа. Среди противников отмены мероприятий выделяется молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

"В вопросе отказа от новогодних корпоративов россияне оказались менее единодушны. Каждый второй полагает, что в этом году организациям стоит отказаться от их проведения (54%), 30% выступают за корпоративное празднование Нового года. У 16% опрошенных этот вопрос вызвал затруднения", — также отмечается в публикации.