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20 октября, 14:50

Гинеколог назвала оптимальный срок воздержания от секса после родов

Гинеколог посоветовала возобновлять сексуальную жизнь через 42 дня после родов

Акушер-гинеколог София Михеенко заявила, что оптимальным для возвращения к интимной жизни после родов считает срок в 42 дня. Об этом она рассказала в интервью "Ленте.ру".

По словам врача, во время беременности и в процессе родов организм женщин претерпевает значительные преобразования. В это время меняется гормональный фон и положение внутренних органов, также происходит раскрытие шейки матки и другие изменения.

К привычному состоянию женский организм возвращается в течение 42 дней после родов. Но по истечении этого срока придётся проверить органы на возможное наличие ран — до полного их заживления возобновлять сексуальную жизнь нельзя, говорит Михеева. Также важно будет сдать необходимые анализы и мазки.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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