"Выйди замуж — всё пройдёт": 9 тревожных сигналов, что вы попали к ужасному гинекологу

Многие женщины боятся походов к гинекологам, откладывая эти встречи годами. Одни понаслушались историй мам и бабушек, другие поначитались ужасов в Сети, а третьи просто стеснительные. Но когда дело касается здоровья, нужно отбросить все предрассудки и найти врача, которому можно довериться. Именно поэтому важно знать признаки, по которым можно определить ужасного гинеколога. Их в беседе с Лайфом назвала Людмила Бунина, врач-гинеколог высшей категории медицинского центра "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ". Вы напоролись на плохого гинеколога, если доктор:

1. Не заинтересован в помощи

Если наблюдаете у гинеколога отсутствие заинтересованности в решении вашей проблемы, а ещё равнодушие и небрежное отношение, это повод задуматься.

2. Не спрашивает про предыдущее лечение

Вы попали к ужасному гинекологу, если врач не интересуется всей историей болезни, проблемами проводимого ранее лечения и всеми осложнениями, вызванными предыдущими назначениями, например аллергическими реакциями и всем тем, что ранее создавало проблемы.

3. Не уточняет историю болезни

Гинеколог должен быть в курсе, чем пациентка болела раньше, были ли какие-то проблемы со здоровьем, чем болели родственники. Если специалист не интересуется предыдущими беременностями, родами, особенностями их течения и осложнениями, которые возникали на любом из этих отрезков жизни, бегите от него, сверкая пятками.

4. Не объясняет причину болезни

Хороший гинеколог грамотно объяснит пациентке причину болезни, распишет возможные пути лечения и обсудит их с девушкой, чтобы та поняла, для чего необходимы все предлагаемые манипуляции. Фото © Freepik / ArtPhoto_Studio

Ужасный гинеколог — тот, который не может доступно и грамотно объяснить пациентке причину болезни, возможные пути лечения, обсудить их с девушкой так, чтобы той стало понятно, для чего проводится обследование и назначается конкретное лечение, какие цели стоят у этого лечения.

5. Не назначает обследований, работая методом "на глаз"

Когда врач не назначает обследования совсем, а говорит: "Я и так всё вижу и мне и так всё понятно!" или, наоборот, назначает большой перечень обследований и лечение оказывается очень дорогостоящим, это причина задуматься о смене специалиста.

6. Сгущает краски и запугивает

Когда доктор сгущает краски, пугает пациентку и та выходит из кабинета не с положительным настроем, готовая преодолевать проблему, а со слезами, в отчаянии или даже в истерике, решив, будто это последний день в её жизни.

7. Даёт грубые советы типа "Надо рожать!"

Когда доктор даёт непрошеные советы и своим "авторитетным мнением" грубо вмешивается в личную жизнь пациентки. На приёме у ужасного гинеколога можно услышать фразы типа: "Надо рожать!" или "Выходите замуж, и у вас всё пройдёт".

8. Делает замечания не по делу

На приёме у гинеколога должна быть доверительная атмосфера, пациентка не должна чувствовать грубость по отношению к себе и слышать колкости, замечания в свой адрес и непрошеные советы. Фото © Freepik / ArtPhoto_Studio

Если пациентка чувствует грубость по отношению к себе: неделикатный осмотр, жёсткие замечания, реплики не по делу, не имеющие отношения к лечению, связанные с внешностью (татуировки, ботокс и т.д.), к особенностям женщины, которые не мешают ей жить и не относятся к специализации врача.

9. Общается так, что ничего не понятно