8 верных признаков, что от психолога пора бежать как от огня

К психологам обращаются самые разные люди, и далеко не во всех случаях клиенты могут правильно оценить качество работы специалиста. Среди психологов есть как настоящие профессионалы своего дела, так и обычные самозванцы. Поэтому важно знать признаки, по которым можно определить плохого психолога. Их в беседе с Лайфом перечислила старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Анна Гусева. Вы напоролись на психолога-шарлатана, если "специалист":

1. Интересуется только финансовой стороной вопроса

Если психолог начинает приём исключительно с обсуждения стоимости своих услуг, надо задуматься. Деньги нужны всем, и любой труд должен быть оплачен. Но на первом месте всё же должно быть качество оказанной вам помощи, а не количество средств, которые окажутся на счёте психолога.

2. Имеет слабое для психолога образование

Психолог должен постоянно совершенствовать знания, проходить профессиональные курсы, повышать квалификацию, узнавать о новациях сферы, в которой трудится. Фото © Freepik

Психолог, равно как и представитель любой другой профессии, должен постоянно совершенствовать знания. Если специалист, к которому вы обратились, ограничился лишь полученным 20 лет назад формальным образованием по специальности либо вообще имеет образование психолога как второе высшее по сокращённой программе и более не проходил никаких курсов, это означает, что он несильно интересуется профессией, новациями в ней.

Если у психолога вообще нет профессионального образования, а такое тоже случается, это однозначный повод для ухода от такого "специалиста" Анна Гусева Психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия"

3. Не слушает вас, а больше рассказывает сам

Задача практикующего психолога — получить информацию от клиента и помочь ему в решении проблем. Если специалист хочет вместо этого читать вам лекции, ему стоит преподавать в вузе, а не работать практикующим психологом.

4. Развязно или грубо общается с вами

Стиль общения, культура речи играют очень большую роль в работе психолога. Если специалист не внушает доверия, а его слова вас ранят и обижают, работать с ним вы просто не сможете. Вы ему не раскроетесь, и визит будет напрасным.

5. Обвиняет вас в ваших проблемах

Психолог должен не обвинять клиента, а постараться понять, в чём причина жизненных трудностей и чем можно помочь. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Психолог должен работать очень деликатно и понимать, что человек, который находится перед ним, ни в чём не виноват, а даже если и виноват, надо понять, в чём причина, и помочь ему. Если психолог пытается обвинять вас в ваших проблемах, возникает вопрос, зачем его услуги вам вообще нужны?

6. Переходит с психологии на религию или эзотерику

Психолог — это не мистик, маг или экстрасенс. Психология — сложившаяся наука, и действовать такой специалист должен, руководствуясь научным подходом, а не эзотерическими знаниями. Поэтому если психолог пытается объяснять ваши проблемы религиозно-эзотерическими аспектами, смело от него уходите. Если вы захотите пойти к экстрасенсу, вы и так это сделаете, а вы пришли к психологу Анна Гусева Психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия"

7. Говорит с вами о других людях

Бесконечный перевод общения на обсуждение других людей — свидетельство непрофессионализма психолога. Специалист должен говорить с вами о вас, а не выведывать у вас об окружающих или рассказывать вам истории из жизни других людей.

8. Слишком хвалит себя

Во время сеанса с клиентом психолог не должен заниматься самопрезентацией — для этого есть рекламные буклеты, страницы в соцсетях. Фото © Freepik