6 проблем, с которыми сталкиваются все пары в первый год брака, и это нормально

Любовь всегда требует работы людей в отношениях, особенно если те решили узаконить союз и подали заявление о регистрации брака в загс. Казалось бы, влюблённые всё обдумали, прежде чем принять решение стать ячейкой общества, разве могут возникнуть какие-то проблемы? Выяснилось, что да. Но этих кризисов бояться не стоит. Во всех отношениях, даже самых идеальных, бывают подобные переломные моменты. Погодите разводиться! Подумайте, ведь любой прогресс требует определённых усилий. Поэтому проблемы в этот первый год брака могут как разрушить, так и укрепить молодую семью. Помните, что вы не единственные, кто столкнулся с таким кризисом.

Исчезновение иллюзий

Семейная жизнь — это не сказка, а упорная работа. Без должных усилий построить что-то крепкое не получится. Фото © Shutterstock

Он обещал каждые выходные приносить завтрак в постель и просто так дарить цветы, а она — держать себя в форме и постоянно придумывать вкусные варианты обедов и ужинов. Но вот пара поженилась, прошло несколько месяцев после свадьбы, иллюзии о семейной жизни начали понемногу трескаться. Завтраки в кровать уже никто не носит, как и не особо экспериментирует с ужинами, а просто готовит что-то практичное и быстрое. Плохой ли это знак? Вовсе нет. Часто мы никак не можем предугадать реальность, в которой будем жить. Важно просто быть реалистами. Ваша жизнь с мужем не станет интереснее, если до свадьбы не играла красками. И наличие рядом супруги не решит личных проблем, с которыми вы не справились до брака. Примите тот факт, что семейная жизнь — это не сказка, а упорная работа. Но она может стать замечательной, если молодожёны приложат равные усилия.

Отголоски холостяцкой жизни

Да, именно в этот период брака начнут вылезать скелеты из шкафов новоиспечённых супругов. Потому что по-другому не бывает. Следует заранее обсудить всё с партнёром и рассказать о каких-то моментах из прошлой холостяцкой жизни, которые, если всплывут неожиданно, могут пошатнуть только что узаконенный союз. Особенно этот пункт касается мужчин, которые до свадьбы пользовались популярностью у дам. Бывшие девушки могут нарочно пытаться навредить, мстя за расставание. Хотя и женщины тоже не всегда прекращают интрижки с кавалерами, обзаведясь колечком на пальце. В общем, это нормально, что в первый год брака вы постепенно будете как-то пересекаться с отголосками из прошлого. Но всё же, если хотите отношения сохранить, важно покончить с ними как можно быстрее.

Принятие недостатков партнёра

Относитесь к недостаткам проще, не акцентируя особого внимания. Фото © Shutterstock

И ещё немного про разрушение иллюзий. Как мы знаем, в момент влюблённости никто не замечает недостатков избранника. А о некоторых слабых сторонах даже и не подозреваем, пока не придёт время совместной жизни. Поэтому одна из проблем "свежих" женатиков — принятие факта, что любимый человек не такой уж идеальный. Но никто из нас не совершенен, поэтому разочаровываться и всё бросать не стоит. Да, первое время может быть странно видеть её с масками на лице или наблюдать, как он весь день проводит за компьютером. Но разве это плохо? За первый год вместе стоит определить: вам с человеком комфортно, в сексуальном плане он вас устраивает, хочется и дальше быть рядом? Если на всё вы ответили заветное "да", просто относитесь к недостаткам проще, не акцентируя особого внимания.

Осознание, что теперь нет "я", но есть "мы"

Не все и не всегда сталкиваются с таким кризисом первого года брака, но некоторым бывает трудно перестроиться. Потому что всё время до женитьбы главными были собственные желания и потребности. Связав себя семейными узами, нельзя просто решаться на авантюры, не посоветовавшись или не обговорив их с партнёром. И дело тут совсем не в подчинении кому-то. Вы двое теперь выступаете в роли официальной пары, и обязанности у обоих изменились. Успешный брак построен на компромиссах и открытости друг другу.

Знакомство с родственниками

Это нормально — не поладить с кем-то сразу. Расслабьтесь и дайте время себе и родным второй половинки. Фото © Freepik

Тоже важный пункт, о котором нельзя забывать. Более близкое знакомство с родственниками второй половинки не всегда может оказаться приятным или успешным с первого раза. Если, например, родителей вы уже знаете, остальная родня может быть совершенно не теми людьми, которых вы ожидали повстречать. Что тоже увеличивает стресс молодожёнам, особенно если родные партнёра не понравились. Люди начинают бояться это признать или обвиняют себя. Но это нормально — не поладить с кем-то сразу. Расслабьтесь и дайте себе и другим время, чтобы привыкнуть и принять.

Новое расписание и обязанности

Оказывается, брак — это не только совместное времяпрепровождение в объятиях, но ещё и новые обязанности и правила, которые появляются у супругов. Привыкнуть к ним может быть непросто, в первое время даже захочется бунтовать против новой системы ограничений, словно вы снова подросток. Но через такой кризис проходят абсолютно все пары, это нормально. Если замечаете негатив со стороны любимой или бунтарство мужа, просто проговорите всё, измените подход. Возможно, это обычный сигнал, что что-то не нравится. Как только вы наладите систему и распорядок, устраивающие обоих, ссоры и кризисы прекратятся.