Психолог дал совет, как не допустить послеродовой депрессии

Во время беременности женщина подвержена большому количеству стрессов и испытаний. Самое главное в этот период — поддержка близких и родных. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский. Одно из первых переживаний будущей мамы связано со здоровьем будущего ребёнка.

"Бывает так, что муж отсутствует, поскольку женщина может забеременеть от женатого мужчины или того, кто не хочет жениться. Или она может быть в отношениях с тем мужчиной, который в гражданском браке с ней живёт. Это всё выливается в переживания", — разъяснил Зберовский в интервью "Вечерней Москве".

Женщина может испытывать тревогу и волнения и из-за уменьшения интимной жизни, ей кажется, что не нужна больше избраннику: располнела и не привлекает. Конечно же, матери также свойственно переживать из-за будущего, например, что негде будет жить или мало дохода. Очень важно, напоминает врач, чтоб рядом с ней был любящий и верный человек, который будет с ней общаться и уделять должное количество времени.

Психолог объяснил также, что обязательно надо контактировать с другими людьми. Уделять внимание нужно не только ребёнку, но и самой себе, иначе не избежать депрессии. Социум поможет избежать этого новоиспечённой матери, заверил эксперт.