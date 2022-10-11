Психолог дал совет, как не допустить послеродовой депрессии
Психолог Зберовский: Избежать депрессии беременной женщине поможет общение
Во время беременности женщина подвержена большому количеству стрессов и испытаний. Самое главное в этот период — поддержка близких и родных. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский. Одно из первых переживаний будущей мамы связано со здоровьем будущего ребёнка.
"Бывает так, что муж отсутствует, поскольку женщина может забеременеть от женатого мужчины или того, кто не хочет жениться. Или она может быть в отношениях с тем мужчиной, который в гражданском браке с ней живёт. Это всё выливается в переживания", — разъяснил Зберовский в интервью "Вечерней Москве".
Женщина может испытывать тревогу и волнения и из-за уменьшения интимной жизни, ей кажется, что не нужна больше избраннику: располнела и не привлекает. Конечно же, матери также свойственно переживать из-за будущего, например, что негде будет жить или мало дохода. Очень важно, напоминает врач, чтоб рядом с ней был любящий и верный человек, который будет с ней общаться и уделять должное количество времени.
Психолог объяснил также, что обязательно надо контактировать с другими людьми. Уделять внимание нужно не только ребёнку, но и самой себе, иначе не избежать депрессии. Социум поможет избежать этого новоиспечённой матери, заверил эксперт.
Как писал Лайф ранее, юрист Дзгоева пояснила, сколько должен длиться декрет и как правильно его брать. Так, например, она отметила, что отпуск по беременности и родам может взять только беременная женщина на сроке 30 недель либо 28 недель, если речь идёт о многоплодной беременности.
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