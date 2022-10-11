Юрист объяснила, как правильно подготовиться к уходу в декрет

Декрет — неюридическое понятие. Как правило, под ним подразумеваются два разных вида отпуска: по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до полутора или трёх лет. Как правильно женщинам подготовиться к такому этапу жизни, Лайфу рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Она отметила, что отпуск по беременности и родам может взять только беременная женщина на сроке 30 недель либо 28 недель, если речь идёт о многоплодной беременности. Тогда как отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники.

Юрист отметила, что в законе не указано, когда именно необходимо сообщать работодателю о беременности, при этом "интересное положение" становится предметом трудовых отношений между сотрудницей и работодателем уже на сроке 28–30 недель. В этот момент можно оформлять больничный лист и отпуск по беременности и родам. Для этого нужно оформить электронный больничный, в котором врач и бухгалтер должны сделать свои отметки, после чего можно рассчитать размер пособия.

"Пособие по беременности и родам с 2021 года платит Фонд социального страхования напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, его выплачивают органы соцзащиты по месту жительства. С 2022 года отпала нужда писать дополнительные заявления на оформление пособий, поэтому средства будут перечислены автоматически", — рассказала Дзгоева.

Схема расчёта выплаты следующая: доходы за два календарных года делятся на количество дней в периоде и умножаются на число дней декрета. При этом средний заработок за каждый год не должен превышать предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС за конкретный год. Например, в 2022 году эта сумма составила 1 032 000 рублей. Если женщина проработала менее трёх лет, необходимо запросить справку о доходах с предыдущего места работы. После подачи документов руководитель должен оформить приказ о выходе сотрудницы в декрет.

Сроки отпуска по беременности и родам варьируются по ситуации: 70 дней, если роды прошли без осложнений;

86 дней при возникновении проблем, включая необходимость проведения кесарева сечения;

110 дней при рождении двух и больше детей;

124 дня, когда многоплодная беременность определена при родах;

156 дней, если ребёнок родился раньше срока с 22-й до 30-й недели беременности;

194 дня, если роды были преждевременными с 22-й до 28-й недели беременности, когда родилось двое или больше детей.

Что касается отпуска по уходу за ребёнком, он начинается, как только заканчивается отпуск по беременности и родам. Чтобы его взять, нужно написать два заявления: одно на выход в декрет, второе — о назначении пособия. Дату можно указать следующую за днём окончания предыдущего отпуска. При этом на работу можно выйти в любое время, а продлить — просто взяв отпуск за свой счёт по договорённости с руководством компании.

Чтобы оформить отпуск на мужа, нужно взять справку о неиспользованном отпуске в Пенсионном фонде или бухгалтерии по месту работы. Этот документ отец ребёнка должен предоставить на работе вместе со свидетельством о рождении ребёнка. В случае если отпуск оформляется на других родственников, справки о неиспользованном декрете должны предоставить оба родителя. Ухаживающее лицо получает пособие в 40% от размера своего заработка. Если ухаживать нужно за двумя и более детьми, размер пособия суммируется, однако он не может превышать 100% от среднего заработка застрахованного лица.

Как пояснила Дзгоева, находящегося в декрете нельзя уволить, согласно ч. 6 ст. 81 ТК РФ, за исключением ликвидации организации. Мать, даже если в декрет вышла не она, также нельзя уволить, пока её ребёнку не исполнится три года. Кроме ликвидации организации исключением могут стать нарушения со стороны сотрудницы вроде прогула, хищения или появления в пьяном виде на работе.