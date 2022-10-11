Родственников погибших в СВО предложили освобождать от мобилизации

Группа депутатов намерена внести в Госдуму законопроект с предложением избавлять от частичной мобилизации тех, чей родственник погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Один из инициаторов — лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщают "Известия".

Как пишет издание, депутаты считают, что также мобилизованным военнослужащим, которые потеряли члена семьи, нужно позволять досрочно увольняться с военной службы. Авторы законопроекта считают, что это поможет стране бороться с демографическим кризисом.

"Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там поясняется, что под понятием "семья" предлагают подразумевать лиц, связанных родством или совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство. К близким родственникам предлагается отнести супругу, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев либо сестёр, дедушек, бабушек, внуков.