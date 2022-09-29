Путин призвал генпрокурора незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации
Российский лидер Владимир Путин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова реагировать на обращения по нарушениям в рамках частичной мобилизации. Об этом он заявил во время совещания с Советом безопасности РФ.
"По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", — сказал глава государства.
Также Путин в ходе совещания заявил, что призыву в первую очередь подлежат те, кто находится в запасе и имеет военный опыт. И это требование должно обязательно выполняться, подчеркнул он.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
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