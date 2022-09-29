Путин призвал генпрокурора незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации

Российский лидер Владимир Путин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова реагировать на обращения по нарушениям в рамках частичной мобилизации. Об этом он заявил во время совещания с Советом безопасности РФ.

"По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", — сказал глава государства.