Польша записала "Газпром экспорт" в санкционный реестр
Польша внесла компанию "Газпром экспорт" в национальный санкционный список. Об этом свидетельствует запись в перечне организаций и частных лиц из России и Белоруссии, который опубликован на сайте Министерства внутренних дел страны.
В МВД заявили, что данный шаг говорит о замораживании финансовых и экономических ресурсов, а также ограничениях на предоставление включённому в реестр данных средств. Кроме того, компании, попавшей в список, запрещено принимать действия по обходу введённых мер.
Ранее Лайф писал, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удалил из своего аккаунта в "Твиттере" запись со словами "Спасибо, США" под снимком с места ЧП на "Северных потоках". При этом осталась другая запись экс-политика: "Мелочь, а приятно".
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
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