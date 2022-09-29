Польша записала "Газпром экспорт" в санкционный реестр

Польша внесла компанию "Газпром экспорт" в национальный санкционный список. Об этом свидетельствует запись в перечне организаций и частных лиц из России и Белоруссии, который опубликован на сайте Министерства внутренних дел страны.

В МВД заявили, что данный шаг говорит о замораживании финансовых и экономических ресурсов, а также ограничениях на предоставление включённому в реестр данных средств. Кроме того, компании, попавшей в список, запрещено принимать действия по обходу введённых мер.