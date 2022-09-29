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29 сентября, 04:48
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Обнаружена четвёртая утечка газа из "Северных потоков"

Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одно место утечки газа из российских морских трубопроводов. Таким образом, это уже четвёртая брешь в "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" вместе взятых. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Две из этих четырёх [утечек] находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — заявила изданию представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

Таким образом, две оставшиеся бреши в газопроводах находятся в датской экономической зоне.

Посольство России призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

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Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". В результате произошедшего России причинён существенный экономический ущерб.

Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.

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Утечка газа на подводном газопроводе. Фото © forsvaret.dk

Андрей Григорьев
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