Обнаружена четвёртая утечка газа из "Северных потоков"
Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одно место утечки газа из российских морских трубопроводов. Таким образом, это уже четвёртая брешь в "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" вместе взятых. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.
"Две из этих четырёх [утечек] находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — заявила изданию представитель береговой охраны Дженни Ларссон.
Таким образом, две оставшиеся бреши в газопроводах находятся в датской экономической зоне.
Ранее Лайф писал, что в РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках". В результате произошедшего России причинён существенный экономический ущерб.
Напомним, сначала стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер.
Утечка газа на подводном газопроводе. Фото © forsvaret.dk