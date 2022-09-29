Обнаружена четвёртая утечка газа из "Северных потоков"

Береговая охрана Швеции обнаружила ещё одно место утечки газа из российских морских трубопроводов. Таким образом, это уже четвёртая брешь в "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" вместе взятых. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Две из этих четырёх [утечек] находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — заявила изданию представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

Таким образом, две оставшиеся бреши в газопроводах находятся в датской экономической зоне.