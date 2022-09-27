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27 сентября, 08:25

Nord Stream AG: Разрушения на трёх нитках системы "Северный поток" беспрецедентны

Одновременные разрушения на трёх нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" носят беспрецедентный характер. Как сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, сроки восстановления системы пока оценить невозможно.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", — сказали в операторе "Северного потока – 1".

Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия

Причиной падения давления на "Северном потоке – 2" могла стать диверсия

Ранее сообщалось о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Сейчас проводится расследование. Чрезвычайное происшествие на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток".

Обложка ©

Getty Images / Stefan Sauer

Оксана Попова

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