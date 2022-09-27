Nord Stream AG: Разрушения на трёх нитках системы "Северный поток" беспрецедентны

Одновременные разрушения на трёх нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" носят беспрецедентный характер. Как сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, сроки восстановления системы пока оценить невозможно.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", — сказали в операторе "Северного потока – 1".