На сайте закупок РФ появился тендер на приобретение таблеток от радиации почти на 5 млн

На портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС "Закупки") появился тендер на закупку калия йодида на сумму почти пять миллионов рублей, вызвавший большой ажиотаж в соцсетях. Препарат применяется для защиты щитовидной железы от выбросов радиоактивных веществ.

Тендер на закупку таблеток от радиации. Скриншот © ЕИС "ЗАКУПКИ"

Согласно опубликованной 16 сентября карточке, поставка фармацевтической субстанции предназначена для нужд ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России. Заявки на выполнение тендера принимаются до 30 сентября. При этом сумма закупки составляет 4 850 000 рублей.

Тендеры на закупку таблеток от радиации. Скриншот © ЕИС "ЗАКУПКИ"

Однако эксперты заверяют, что не стоит нагнетать и сеять панику. По некоторым данным, закупки этого препарата в России проходят в сентябре по плану. Так, не исключено, что в число запланированных входит и данный тендер.