Польским школам выдадут таблетки йодида калия для защиты от радиации

Польским школам готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на информацию из Общенациональной ассоциации руководителей системы образования.

"Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают их [руководство школ] распространять таблетки в случае возможной угрозы", — сказано в материале.

В ряде случаев директорам объясняют, что у них будет шесть часов после объявления тревоги, чтобы распределить таблетки. Проведение подготовки к распространению йодида калия уже подтвердили в варшавском магистрате. По словам пресс-секретаря Якуба Ледуховского, соответствующие мероприятия начнутся после принятия постановления Мазовецкого воеводства.