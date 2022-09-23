Учёные выяснили, что моржевание активирует "хороший" бурый жир

Специалисты из Арктического университета Норвегии и Университетской больницы Северной Норвегии обнаружили, что плавание в ледяной воде может снизить количество "плохого" жира у мужчин и снизить риск проблем с сердцем. Эта работа опубликована в журнале International Journal of Circumpolar Health.

Учёные проанализировали 104 публикации о влиянии купания в холодной воде на здоровье. Из выборки исключены случаи, когда люди надевали гидрокостюмы, случайно оказывались в водоёме или температура воды превышала 20 градусов по Цельсию. В ряде предыдущих исследований изучалось влияние моржевания на воспаление, кровообращение, жировую ткань, иммунную систему и окислительный стресс.

Чаще всего в работах упоминалась активация бурого жира, который сжигает калории для поддержания температуры тела, в то время как белый жир продолжает беречь энергию. Активация этой ткани снижает риск возникновения ожирения, диабета второго типа и болезней сердца. Также купание в холодной воде значительно повышает чувствительность к инсулину, снижая его выработку. Это касается как профессиональных, так и неопытных пловцов.

Но, зная о пользе, авторы исследования предупреждают о потенциальных рисках для здоровья. Среди них переохлаждение, проблемы с сердцем и лёгкими из-за холодового шока.

Однако специалисты отмечают, что большое число исследований содержало информацию о небольших группах участников, часто одного пола, показатели температуры и солёности воды были разными. Кроме того, не изучался вопрос о характеристиках здоровья людей, занимающихся зимним плаванием. Вполне возможно, что они от природы обладают лучшим здоровьем.