Российские военные моряки спасли в Сирии пассажиров потерпевшего крушение катера

Военные моряки РФ вместе с сирийскими коллегами спасли 22 пассажира катера, на борту которого находились нелегальные эмигранты. Судно перевозило их из Ливана и потерпело крушение в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, экипаж противодесантного катера "Кадет" во время шторма смог спасти гражданина Ливана и доставить его на берег. Так, благодаря действиям российских моряков и их сирийских коллег 22 человека сейчас находятся в безопасности. Пострадавшие были доставлены в больницы города Тартус.