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23 сентября, 09:39

Российские военные моряки спасли в Сирии пассажиров потерпевшего крушение катера

Военные моряки РФ вместе с сирийскими коллегами спасли 22 пассажира катера, на борту которого находились нелегальные эмигранты. Судно перевозило их из Ливана и потерпело крушение в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике приняло решение оказать помощь сирийским военно-морским силам в проведении поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипаж противодесантного катера "Кадет" во время шторма смог спасти гражданина Ливана и доставить его на берег. Так, благодаря действиям российских моряков и их сирийских коллег 22 человека сейчас находятся в безопасности. Пострадавшие были доставлены в больницы города Тартус.

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Ранее Москалькова сообщила о тяжелобольных российских моряках, удерживаемых на Украине. Их состояние здоровья, по её словам, вызывает большую обеспокоенность. Напомним, что изначально в плену находилось более 70 россиян, но позднее семь женщин-поваров смогли вернуться на родину. Позднее, 6 сентября, Москалькова сообщила, что один из удерживаемых на Украине российских моряков вернулся домой.

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VK / ВМФ России

Светлана Оперук

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