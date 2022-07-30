Москалькова сообщила о тяжелобольных российских моряках, удерживаемых на Украине

Среди удерживаемых на Украине российских моряков есть тяжелобольные. Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193". <...> Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", — написала омбудсмен.

Также Москалькова обратилась с этим вопросом к компетентным органам РФ. В настоящий момент, по её словам, в украинском Измаиле продолжают удерживать 67 российских моряков. Изначально в плену находились более 70 россиян, но позднее семь женщин-поваров смогли вернуться на родину.