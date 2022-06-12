Москалькова сообщила об осложнившейся ситуации с пленными российскими моряками на Украине
Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей РФ на Украине осложнена продажей российских судов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе общения с журналистами.
"77 человек моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", — сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула важность диалога с Украиной и достижения компромисса о взаимном возвращении гражданских российских лиц.
Ранее Лайф писал, что Москалькова снова попросила Красный Крест помочь вернуть российских моряков с Украины. Она уточнила, что среди удерживаемых есть пожилые люди. Также у моряков обостряются заболевания, наблюдаются гипертонические кризы и сахарный диабет.
Pixabay