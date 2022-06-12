ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 12:12
3124

Москалькова сообщила об осложнившейся ситуации с пленными российскими моряками на Украине

Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей РФ на Украине осложнена продажей российских судов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе общения с журналистами.

"77 человек моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", — сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула важность диалога с Украиной и достижения компромисса о взаимном возвращении гражданских российских лиц.

Капитан рассказал о тайнах ВСУ, которые может скрывать затопленный "Донбасс"
Капитан рассказал о тайнах ВСУ, которые может скрывать затопленный "Донбасс"

Ранее Лайф писал, что Москалькова снова попросила Красный Крест помочь вернуть российских моряков с Украины. Она уточнила, что среди удерживаемых есть пожилые люди. Также у моряков обостряются заболевания, наблюдаются гипертонические кризы и сахарный диабет.

BannerImage

Pixabay

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar