Москалькова снова попросила Красный Крест помочь вернуть российских моряков с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вновь обратилась в Международный комитет Красного Креста и к украинской стороне для возвращения удерживаемых Киевом гражданских моряков из РФ. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
"Обратилась в МККК в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", — написала Москалькова.
Она уточнила, что среди удерживаемых есть пожилые люди. Также у моряков обостряются заболевания, наблюдаются гипертонический криз и сахарный диабет. Об этом она узнала от капитана одного из кораблей. Он же рассказал омбудсмену, что украинские власти выставили суда на торги.
Напомним, омбудсмен Татьяна Москалькова ранее рассказала о двух новых обращениях от российских моряков, которые пожаловались на удерживание на судоремонтных заводах Украины. Всего же в Незалежной, по её данным, держат в заложниках 73 члена экипажа восьми гражданских судов.
ТАСС / Михаил Метцель
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова