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Опубликовано 10 июня 2022, 17:03

Москалькова снова попросила Красный Крест помочь вернуть российских моряков с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вновь обратилась в Международный комитет Красного Креста и к украинской стороне для возвращения удерживаемых Киевом гражданских моряков из РФ. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

"Обратилась в МККК в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи. Обратилась к украинской стороне для оказания содействия в возвращении наших моряков домой в Россию", — написала Москалькова.

Она уточнила, что среди удерживаемых есть пожилые люди. Также у моряков обостряются заболевания, наблюдаются гипертонический криз и сахарный диабет. Об этом она узнала от капитана одного из кораблей. Он же рассказал омбудсмену, что украинские власти выставили суда на торги.

СКР запросит у Москальковой сведения об удержании на Украине российских моряков
СКР запросит у Москальковой сведения об удержании на Украине российских моряков

Напомним, омбудсмен Татьяна Москалькова ранее рассказала о двух новых обращениях от российских моряков, которые пожаловались на удерживание на судоремонтных заводах Украины. Всего же в Незалежной, по её данным, держат в заложниках 73 члена экипажа восьми гражданских судов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Григорий Воронцов
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