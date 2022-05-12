Москалькова сообщила о 73 удерживаемых на Украине российских моряках

Речь о членах экипажа восьми гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский-6", "Омский-132", "Рондо", "Свирь".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о двух новых обращениях от российских моряков с гражданских судов, которые пожаловались на удерживание на судоремонтных заводах Украины.

"К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. Диалог продолжается об освобождении незаконно и необоснованно удерживаемых моряков", — сказала омбудсмен журналистам и уточнила, что люди содержатся на судоремонтных заводах в Измаиле.

По её данным, всего же на Украине держат в заложниках 73 членов экипажа восьми гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский-6", "Омский-132", "Рондо", "Свирь".