Москалькова сообщила о 73 удерживаемых на Украине российских моряках
Речь о членах экипажа восьми гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский-6", "Омский-132", "Рондо", "Свирь".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о двух новых обращениях от российских моряков с гражданских судов, которые пожаловались на удерживание на судоремонтных заводах Украины.
"К нам поступило ещё сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. Диалог продолжается об освобождении незаконно и необоснованно удерживаемых моряков", — сказала омбудсмен журналистам и уточнила, что люди содержатся на судоремонтных заводах в Измаиле.
По её данным, всего же на Украине держат в заложниках 73 членов экипажа восьми гражданских судов: "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский-6", "Омский-132", "Рондо", "Свирь".
Ранее Москалькова рассказывала, что на судоремонтных заводах в Измаиле незаконно удерживается ещё 60 моряков с семи российских судов. Это "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо" и "Свирь". У кораблей выставлены блокпосты с вооружённой охраной, людям не дают сойти на берег и оказывают на них давление. В связи с этим уполномоченный по правам человека обратилась в международные органы с призывом принять меры.
ТАСС / АР