Были в изоляции 72 дня: Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков из плена на Украине

При этом, по её данным, в порту Измаила незаконно удерживается ещё 60 членов экипажа с семи судов. В связи с этим она обратилась в международные органы с призывом принять меры.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 11 моряков судна "Авангард", удерживаемых на Украине. Об этом она написала в телеграм-канале.

Судно прибыло в город Измаил из Греции ещё 1 декабря 2021 года для ремонта, а после начала специальной военной операции было блокировано охраной порта и украинскими пограничниками, уточнила омбудсмен.

"Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", граждан Российской Федерации", — написала Москалькова.

Моряки, добавила она, являются уроженцами Приморского, Краснодарского и Ставропольского края, а также Астраханской области. Экипаж находился практически в полной изоляции от внешнего мира 72 дня, морякам было запрещено общаться с родственниками, они не могли покинуть судно и остались без средств к существованию, а также всё это время были без лекарств и медпомощи, уточнила омбудсмен. Сейчас она находится на связи с родственниками моряков и готова оказать помощь при необходимости.

Кроме того, заметила Москалькова, на судоремонтных заводах в Измаиле незаконно удерживается ещё 60 моряков с семи российских судов. Это "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо" и "Свирь". У кораблей выставлены блокпосты с вооружённой охраной, людям не дают сойти на берег и оказывают на них давление. В связи с этим уполномоченный по правам человека обратилась в международные органы с призывом принять меры.