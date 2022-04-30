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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 16:02
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Вице-премьер Украины сообщила о новом обмене пленными с Россией

По её словам, на Родину якобы вернулись 14 украинцев, половина из которых — мирные жители.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что состоялся новый обмен пленными с российской стороной. Никаких подробностей она не назвала.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских", написала политик в своём телеграм-канале.

Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными
Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена пленными

Напомним, что 21 марта Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь шла об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. 24 марта Москалькова подтвердила обмен пленными по формуле "десять на десять". А 5 апреля — 86 на 86.

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Татьяна Миссуми
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