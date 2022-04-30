Вице-премьер Украины сообщила о новом обмене пленными с Россией
По её словам, на Родину якобы вернулись 14 украинцев, половина из которых — мирные жители.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что состоялся новый обмен пленными с российской стороной. Никаких подробностей она не назвала.
"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских", — написала политик в своём телеграм-канале.
Напомним, что 21 марта Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь шла об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. 24 марта Москалькова подтвердила обмен пленными по формуле "десять на десять". А 5 апреля — 86 на 86.