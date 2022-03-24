Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной по формуле 10 на 10

Она отметила огромную работу Минобороны РФ по возвращению удерживаемых российских военнослужащих домой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила заявления из Киева об обмене пленными с Украиной по формуле десять на десять.

"Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских военнослужащих. А также был проведён обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", — уточнила омбудсмен.

По её словам, аппарат уполномоченного также принимал участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Москалькова добавила, что работа продолжается дальше в рамках поступающих обращений граждан.