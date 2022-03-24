Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной по формуле 10 на 10
Она отметила огромную работу Минобороны РФ по возвращению удерживаемых российских военнослужащих домой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила заявления из Киева об обмене пленными с Украиной по формуле десять на десять.
"Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских военнослужащих. А также был проведён обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", — уточнила омбудсмен.
По её словам, аппарат уполномоченного также принимал участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Москалькова добавила, что работа продолжается дальше в рамках поступающих обращений граждан.
Напомним, что 21 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 23 марта говорилось, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ