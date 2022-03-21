Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что девять российских военнослужащих удалось вернуть, обменяв на мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

Между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными. Соответствующую информацию, ранее озвученную киевской стороной, теперь подтвердила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений", — передаёт RT слова Москальковой в программе "Антонимы".

Она подтвердила, что речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. Какие-либо подробности этого процесса омбудсмен не стала раскрывать, лишь выразила надежду, что очень надеется на то, что стороны не будут затягивать "со списками, с карточками, с процедурами".