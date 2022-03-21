Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

Выход России из состава Всемирной торговой организации будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям. Такое мнение высказали в Минэкономразвития РФ, отвечая на вопрос об инициативе депутатов Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" по выходу РФ из состава организации.

"ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши интересы. Кроме того, выход РФ из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям", — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что введённые против РФ санкции являются незаконными с точки зрения и самой ВТО, о чём неоднократно заявлялось.