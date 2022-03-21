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21 марта, 20:08

Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

Как отметили в ведомстве, это международная площадка, на которой можно защищать национальные экономические интересы.

Выход России из состава Всемирной торговой организации будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям. Такое мнение высказали в Минэкономразвития РФ, отвечая на вопрос об инициативе депутатов Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" по выходу РФ из состава организации.

"ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши интересы. Кроме того, выход РФ из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям", — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что введённые против РФ санкции являются незаконными с точки зрения и самой ВТО, о чём неоднократно заявлялось.

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Ранее Лайф писал, что депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО. Авторы инициативы считают, что санкции предназначены для того, чтобы "нарушить или прервать экономические связи между РФ и другими странами". Так, рестрикции противоречат принципам организации.

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ТАСС / Евгений Разумный

Артем Порвин

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