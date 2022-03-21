Довела ревность: Задержан житель Подмосковья, обливший кислотой трёх человек

Полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в причинении химических ожогов трём жителям подмосковного города Домодедово. Злоумышленник плеснул кислотой в свою бывшую возлюбленную и её нового друга, при этом пострадал проходивший мимо школьник. В квартире задержанного проведён обыск.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, задержанным оказался экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. 25-летний Дмитрий Поляков баллотировался от партии "Яблоко". Отмечается, что после расставания с Оксаной он неоднократно угрожал ей, заявляя, что она "будет принадлежать только ему", а однажды при встрече заламывал руки. Их отношения длились четыре года. В 2020-м из-за постоянных скандалов девушка ушла от него. Вместе со своим новым молодым человеком жертва нападения работает вместе в городской поликлинике Домодедова: девушка — фельдшером, Александр — врачом.