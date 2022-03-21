Довела ревность: Задержан житель Подмосковья, обливший кислотой трёх человек
Им оказался 25-летний экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. Целью нападения стали его бывшая девушка и её новый друг. Школьник пострадал случайно.
Полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в причинении химических ожогов трём жителям подмосковного города Домодедово. Злоумышленник плеснул кислотой в свою бывшую возлюбленную и её нового друга, при этом пострадал проходивший мимо школьник. В квартире задержанного проведён обыск.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний", — цитирует "МВД Медиа" официального представителя МВД России Ирину Волк.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, задержанным оказался экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. 25-летний Дмитрий Поляков баллотировался от партии "Яблоко". Отмечается, что после расставания с Оксаной он неоднократно угрожал ей, заявляя, что она "будет принадлежать только ему", а однажды при встрече заламывал руки. Их отношения длились четыре года. В 2020-м из-за постоянных скандалов девушка ушла от него. Вместе со своим новым молодым человеком жертва нападения работает вместе в городской поликлинике Домодедова: девушка — фельдшером, Александр — врачом.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестный сломал челюсть российской гимнастке Екатерине Зиновьевой.
Telegram-канал / SHOT