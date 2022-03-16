В Москве неизвестный сломал челюсть российской гимнастке Екатерине Зиновьевой
Столичная полиция объявила в розыск мужчину и устанавливает все обстоятельства. Сейчас девушка с трудом может говорить и не знает, кто мог причинить ей такие травмы.
Екатерина Зиновьева. Обложка © Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Российская финалистка чемпионата мира по фитнесс-аэробике Екатерина Зиновьева попала в больницу после жестокого избиения в Москве. 29-летнюю девушку госпитализировали со множественными травмами несколько дней назад, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и травматические повреждения нижней челюсти. Правоохранители проводят проверку. По данным источника, обстоятельства случившегося выясняются, а тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинская экспертиза.
"Мне очень тяжело говорить, у меня скоро операция. Мне многие звонят, но я пока не могу разговаривать", — поделилась сама пострадавшая. Кто мог причинить ей такие травмы, девушка не знает.
Ранее Лайф рассказывал, что подростков-мигрантов, избивших двух женщин на остановке, задержали в Екатеринбурге. Пока установлены личности только двух злоумышленников, правоохранители занимаются розыском остальных участников нападения.