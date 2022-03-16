Аксёнов пообещал найти украинского журналиста после его призывов убивать русских детей

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который призвал "истреблять русских детей". Об этом политик заявил журналистам.

"Эту собаку найдём. Передаю просто: мы тебя найдём. <...> Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаём: найдём вас всех", — отрезал глава полуострова.

Ранее украинский журналист Фахрудин Шарафмал в прямом эфире "24 канала" процитировал соратника Адольфа Гитлера Адольфа Эйхмана и заявил, что "будет убивать русских детей". Он призвал коллег делать то же самое. В заключение яростного спича журналист подчеркнул, что "такой нации, как Россия и россияне" больше не останется на планете.