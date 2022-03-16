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16 марта, 10:11
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Аксёнов пообещал найти украинского журналиста после его призывов убивать русских детей

Ранее Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нациста Адольфа Эйхмана и заявил, что будет истреблять наследников россиян, чтобы такой нации "больше не осталось на планете".

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который призвал "истреблять русских детей". Об этом политик заявил журналистам.

"Эту собаку найдём. Передаю просто: мы тебя найдём. <...> Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаём: найдём вас всех", — отрезал глава полуострова.

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Ранее украинский журналист Фахрудин Шарафмал в прямом эфире "24 канала" процитировал соратника Адольфа Гитлера Адольфа Эйхмана и заявил, что "будет убивать русских детей". Он призвал коллег делать то же самое. В заключение яростного спича журналист подчеркнул, что "такой нации, как Россия и россияне" больше не останется на планете.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании". Дипломат Владимир Андреев отметил, что правозащитники с таким уровнем агрессии за рубежом ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим ответ должен быть "особенным".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова

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