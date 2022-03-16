Росгвардия и ВС РФ успешно отразили нападение украинских неонацистов на Каховскую ГЭС

По данным ведомства, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам, сдав стратегический объект без боя. Сейчас на станции возобновляется нормальная жизнь.

Росгвардия и Вооружённые силы РФ смогли успешно отразить нападение украинских националистов на Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас ГЭС охраняется подразделениями Росгвардии. Там постепенно возобновляется нормальная жизнь, работники станции возвращаются на свои места. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона сдала гидроэлектростанцию — стратегический объект — без боя, "местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам".

"Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь среди личного состава", — говорится в сообщении.