Пользователи Instagram запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta
Ранее компания разрешила антироссийские призывы к насилию. В итоге Генпрокуратура РФ потребовала признать платформу экстремистской организацией и запретить её.
Пользователи социальной сети "Инстаграм" запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию в адрес россиян в "Фейсбуке".
"Это действительно нездорово и жестоко. [Марк] Цукерберг думает, что это нормально — угрожать убийством и насилием на его платформе. Жестокость и ненависть против других не должны быть дозволены. Бойкотируйте Facebook и Instagram!" — заявил автор флешмоба, добавив к посту хештег #NoToMeta.
Фото © Instagram / intensely.black
Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в Instagram. Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта.
Pexels