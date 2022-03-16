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16 марта, 09:58

Пользователи Instagram запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta

Ранее компания разрешила антироссийские призывы к насилию. В итоге Генпрокуратура РФ потребовала признать платформу экстремистской организацией и запретить её.

Пользователи социальной сети "Инстаграм" запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию в адрес россиян в "Фейсбуке".

"Это действительно нездорово и жестоко. [Марк] Цукерберг думает, что это нормально — угрожать убийством и насилием на его платформе. Жестокость и ненависть против других не должны быть дозволены. Бойкотируйте Facebook и Instagram!" — заявил автор флешмоба, добавив к посту хештег #NoToMeta.

Фото © Instagram / intensely.black

Фото © Instagram / intensely.black

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Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в Instagram. Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

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