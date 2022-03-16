Пользователи Instagram запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta

Пользователи социальной сети "Инстаграм" запустили флешмоб с призывом бойкотировать Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию в адрес россиян в "Фейсбуке".

"Это действительно нездорово и жестоко. [Марк] Цукерберг думает, что это нормально — угрожать убийством и насилием на его платформе. Жестокость и ненависть против других не должны быть дозволены. Бойкотируйте Facebook и Instagram!" — заявил автор флешмоба, добавив к посту хештег #NoToMeta.

Фото © Instagram / intensely.black